قاضي الأمور المستعجلة بالنبطية ألزم مصرفا بدفع سلفة وقتية لأحد المودعين

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في ​النبطية​ أحمد مزهر، قرارًا معجل التنفيذ على أصله، بإلزام فرع أحد الماصرف في النبطية بدفع "سلفة وقتية" للمودع "ح. س"، بواسطة وكيله المحامي مازن صفية على حساب دينه في قيمة الوديعة الموجودة في البنك.

وورد في حيثيات القرار، أنّ "سندًا إلى استدعاء مقدّم من المودع "ح. س" بواسطة وكيله المحامي مازن صفية، الّذي عرض فيه أنّه من تجار السيارات في ​لبنان​ ويتعامل مع البنك المذكور- فرع النبطية لغايات تجارته، ولديه حساب دائن لدى البنك، وأنّه راجع مصرفه للحصول على 400 ألف يورو لحساب تجارته ولتسديد أكلاف تلك التجارة، إلّا أنّ المصرف رَفض متذرّعًا بالأوضاع الّتي لا تسمح بإعطاء المبالغ النقديّة.

وبعد تبيان الأسباب الموجبة، ورد في الفقرة الحكمية "منح المدعي المودع "ح. ق. س" سلفة وقتية على حساب دينه في قيمة الوديعة الموجودة لدى المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه المصرف المودع لديه بأن يسدّدها له، للأسباب المشار إليها في متن القرار".