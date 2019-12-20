عودة الهدوء الى كورنيش المزرعة بعد الاعتداء على عناصر الجيش ورشقهم بالحجارة

عاد الهدوء الى منطقة ​كورنيش المزرعة​ بعد الاعتداء على عناصر ​الجيش​ ورشقهم بالحجارة من قبل بعض ​المحتجين​. وقد استقدم الجيش تعزيزات اضافية الى المكان.

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