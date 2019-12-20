دياب التقى الحص: نريد فرصة حتى نستطيع تأليف حكومة استثنائية

اعلن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة الاسبق ​سليم الحص​ أنه "استمعت لتوجيهات الحص الذي يشكل حالة استثنائية في ​تاريخ لبنان​ وهو رجل دول استثنائي وكرس المواصفات المميزة بنظافة الكف والشفافية في العمل السياسي"، معتبرا ان "الحص يشكل المثال الاعلى لكل من يطمح في العمل السياسي".

وردا على سؤال حول رأيه بالتحركات في الشارع اعتراضا على تكليفه، اوضح دياب ان "مطالب ​المتظاهرين​ محقة واتفهم وجعهم ولكن نريد فرصة حتى نستطيع تأليف حكومة استثنائية".