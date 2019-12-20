دياب بعد لقائه السنيورة: وجودي في رئاسة الحكومة دستوري

اشار رئيس الحكومة المكلف حسان دياب بعد لقائه رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، الى ان "زيارتي للسنيورة هي في سياق جولتي على رؤساء الحكومات السابقين واستعمت الى خبرته وافكاره وسنبقى على تواصل دائم معه في المستقبل".
وردا على سؤال لفت دياب الى ان "وجودي في رئاسة الحكومة دستوري"، مشيرا الى انه "سيكون هناك لقاء مع الثورة الشعبية ومع الكتل النيابية ونحن بصدد تحضير لقاءات كثيرة".
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