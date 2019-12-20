دياب بعد لقائه السنيورة: وجودي في رئاسة الحكومة دستوري

اشار رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ بعد لقائه رئيس الحكومة الاسبق ​فؤاد السنيورة​، الى ان "زيارتي للسنيورة هي في سياق جولتي على رؤساء الحكومات السابقين واستعمت الى خبرته وافكاره وسنبقى على تواصل دائم معه في ​المستقبل​".

وردا على سؤال لفت دياب الى ان "وجودي في ​رئاسة الحكومة​ دستوري"، مشيرا الى انه "سيكون هناك لقاء مع الثورة الشعبية ومع الكتل النيابية ونحن بصدد تحضير لقاءات كثيرة".