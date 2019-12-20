الجيش اللبناني فتح الطريق في منطقة كورنيش المزرعة والاجواء متوترة في المنطقة

عمل الجيش اللبناني على فتح الطريق في منطقة كورنيش المزرعة بعد ان اقدم عدد من المحتجين على قطعها لبعض الوقت.
ويسود حال من التوتر في المنطقة فيما ردد المحتجون هتافات منددة بتكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة المقبلة.
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