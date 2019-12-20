اخبار العالم

الجيش اللبناني فتح الطريق في منطقة كورنيش المزرعة والاجواء متوترة في المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عمل ​الجيش اللبناني​ على فتح الطريق في منطقة ​كورنيش المزرعة​ بعد ان اقدم عدد من ​المحتجين​ على قطعها لبعض الوقت.

ويسود حال من التوتر في المنطقة فيما ردد المحتجون هتافات منددة بتكليف ​حسان دياب​ ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني فتح الطريق في منطقة كورنيش المزرعة والاجواء متوترة في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا