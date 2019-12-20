الجيش اللبناني فتح الطريق في منطقة كورنيش المزرعة والاجواء متوترة في المنطقة

عمل ​الجيش اللبناني​ على فتح الطريق في منطقة ​كورنيش المزرعة​ بعد ان اقدم عدد من ​المحتجين​ على قطعها لبعض الوقت.

ويسود حال من التوتر في المنطقة فيما ردد المحتجون هتافات منددة بتكليف ​حسان دياب​ ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة.