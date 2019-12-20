هيل من بعبدا: حان الوقت لترك المصالح الحزبية جانباً والعمل من أجل المصلحة الوطنية

أعلن وكيل ​وزارة الخارجية الاميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​، في تصريح بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، انه في ​لبنان​ اليوم "بناء على طلب من وزير الخارجية ​مايك بومبيو​، للقاء القادة اللبنانيين من اجل البحث في الأوضاع الحالية هنا. وتعكس زيارتي هذه قوة الشراكة بين بلدينا".

واكد هيل انه "هنا لأقوم بتشجيع القادة السياسيين في لبنان على الالتزام وإجراء إصلاحات هادفة ومستدامة يمكنها أن تقود إلى لبنان مستقر ومزدهر وآمن"، معتبرا انه "حان الوقت لترك المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل المصلحة الوطنية ودفع عجلة الإصلاحات وتشكيل حكومة تلتزم بإجراء تلك الإصلاحات وتستطيع القيام بها. ليس لدينا أي دور في قول من الذي ينبغي أن يتولى رئاسة الحكومة وتشكيلها".

وراى هيل ان "الاحتجاجات الجامعة، وغيرالطائفية، والسلمية إلى حد كبير على مدى الأيام الـ 65 الماضية، تعكس مطلب الشعب اللبناني الطويل الأمد في إصلاح اقتصادي ومؤسساتي، والى حكم أفضل، ومن أجل وضع حد للفساد المستشري"، مشددا على ان "الولايات المتحدة تدعو أيضا القوى الأمنية إلى مواصلة ضمان سلامة المتظاهرين أثناء مشاركتهم في التظاهرات السلمية، والى ضبط النفس من قبل الجميع، فليس هناك مكان للعنف في الخطاب المدني".

وأكد ان "الولايات المتحدة تريد للبنان وشعبه، كل شعبه، النجاح، ونحن سوف نستمر شريكا ملتزما في هذا الجهد".

