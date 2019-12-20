جامعة الوادي الجديد تنفذ دوره تدريبية عن "أساسيات التسويق على الانترنت" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت مؤسسة "إنجاز مصر" بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، برنامجًا تدريبيًا عن "أساسيات التسويق على الانترنت " وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة.

وأكد رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، تنفيذ الدورة بقاعة "السيمنار" بكلية العلوم بمدينة الخارجة، شارك فيها طلاب الجامعة من مختلف الكليات واختتمت فعاليات التدريب بتوزيع الشهادات على المتدربين.

أضاف طنطاوي، أن الجامعة حريصة على تنفيذ جميع الدورات والبرامج التدريبية التي ترفع مهارات الطلبة وتؤهلهم لسوق العمل في كافة المجالات وبالتعاون مع جميع المؤسسات والجهات بربوع المحافظة وخارجها.