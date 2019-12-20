محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية – رامي محمود:
أدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، صلاة الجمعة، في مسجد "الأمل" بمركز بلقاس، في حضور النائبين البرلمانيين إلهامي عجينة وعبد الفتاح سراج، واللواء حسام لبيب، رئيس المركز والمدينة.
والتقى محافظ الدقهلية عقب صلاة الجمعة، بالعديد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومشاكلهم في بعض الخدمات، ووعد بحلها في أسرع وقت.
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على التجاوب الفوري مع مطالب واحتياجات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر داخل المسجد.. محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين عقب صلاة الجمعة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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