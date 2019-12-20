بدء التقديم للحصول على أراضي في "تجمعات الملك سلمان" في جنوب سيناء الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، عن بدء تقديم كراسات الشروط، للحصول على أراضي زراعية بتجمعات الملك سلمان الزراعية، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة، وتقدم الراغبين في الحصول على الأراضي، بداية من يوم الأحد المقبل، في إدارة الاستثمار، بمقر محافظة جنوب سيناء، بمدينة الطور.

وقال اللواء صبري وزيري، رئيس مدينة دهب، في تصريح له اليوم الجمعة، إن شروط وضوابط للحصول على هذه الأراضي، منها ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة، ولم يسبق له الحصول على أرض زراعية من الدولة، ولا يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الهيئات العامة، أو شركات القطاع العام.

وأوضح رئيس مدينة دهب، أن إجمالي قيمة المسكن والأرض 629 ألف جنيه، يجرى تسديد 5% من قيمتها، عند التخصيص بقيمة 31 ألفًا و450 جنيهًا، و20% من قيمة الأرض والمسكن، بعد مرور 3 سنوات، بقيمة 125 ألف و800 جنيه.

وتسديد 75% من قيمة الأرض والمسكن، على أقساط سنوية لمدة 30 سنة، بواقع 15 ألف و725 جنيه سنويًا.

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وأشار إلى أن المستندات المطلوبة هي، صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، ومستخرج رسمي من شهادة الميلاد له وزوجته وأبنائه، وشهادة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، تفيد أن المتقدم لا يحمل جنسية دولة أخرى غير المصرية.

وصورة بطاقة الرقم القومي للوالدين، أو مستخرج رسمي من شهادة ميلادهما، أو قيد عائلي، أو شهادة ساقط قيد الأبوين، وسداد مقابل الأنشطة والخدمات، بنظام الدفع الإليكتروني، لصالح الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

يذكر أن الهدف من إنشاء هذه التجمعات، هو توطين نحو مليوني مواطن من الوادي والدلتا، في سيناء بحلول عام 2022.

وتعد تجمعات الملك سلمان البدوية، بمحافظة جنوب سيناء، عبارة عن تجمعات للشباب، بحيث يحصل كل شاب على مساحة 10 أفدنة، بالإضافة إلى منزل خاص على مساحة 180 مترًا مربعًا، وإقامة تجمع مزود بسوق تجاري، ومسجد ودار مناسبات، ووحدة صحية.

