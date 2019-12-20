الداخلية تُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت مديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين عائلتين بدائرة مركز شرطة العسيرات في النزاع القائم بينهما.
وحضر جلسات الصُلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس وأفراد العائلتين، حيث تم التوفيق والصلح بينهما، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.
وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.
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