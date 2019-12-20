محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات نصف العام للشهادات والنقل

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الأمتحانات يوم ٤ يناير وتنتهى يوم ٢٣ يناير.

وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ورياضى ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 16 الى 23 يناير والصف الاول والثانى الاعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 9 الى 15 يناير .

أما امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد ، فتبدأ من يوم 12 الى 15 يناير ، والصف الثالث الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد يومى 4،5 يناير ، أما الصف الرابع الابتدائى فيبدأ من 4 الى 11 يناير.

وتبدأ امتحانات الصف الاول والثانى الثانوى العام صم وضعاف سمع ومكفوفين من يوم 15 الى 23 يناير والصف الاول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه من 4 الى 23 يناير .

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وأشار المحافظ الى أن امتحانات الصف الخامس الابتدائى صم وضعاف السمع تستغرق يومين هما 4 و5 يناير أما الصف السادس والسابع الابتدائى صم وضعاف سمع من يوم 4 الى 11 والصف الثامن صم وضعاف سمع من يوم 12 الى يوم 15 يناير .

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الأمتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافي .

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية اشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات .

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