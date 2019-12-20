إخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة التنمر على "مختل عقليًا" بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قررت نيابة أول طنطا إخلاء سبيل "مؤمن .ر" المتهم في واقعة التنمر على مسن في طنطا، اليوم الجمعة، بعد سماع أقوال شهود العيان التي أثبتت أن الشاب اعتدى على الأخير بعد قيامه بالاعتداء على عدد من الفتيات في الشارع بالضرب والسباب ومحاولة التحرش بهم.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يتنمرون على مسن، وأكد الرواد أنه "عامل نظافة" وتبين فيما بعد أنه مسن مختل عقليًا.

من جانبه، قال عادل داود رئيس حي أول طنطا، في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأحد، إن المسن الذي ظهر في الفيديو المتداول في شارع علي مبارك بنطاق الحي، لا يعمل بالحي وغير مُدرج على قوة عمال النظافة التابعين له.

وأوضح رئيس الحي أن الرجل المذكور مصاب بـ"خلل عقلي" وأنه "اعتاد الوقوف في تلك الشارع مرتديًا زي عامل نظافة غير مدون عليه شعار أي جهة حكومية"، مشيرًا إلى تلقيه عدة شكاوى من سكان الحي بشأن اعتداء هذا المسن على المارة.

