قتيل ومصاب في مشاجرة بالقاهرة.. والشرطة تضبط 10 متهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قُتل شخص وأصيب آخر في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة السيدة.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوف بدائرة القسم، انتقلت على الفور قوة امنية لمكان البلاغ وبالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة طرف أول 6 أشخاص -أحدهم متوفي، وبحوزة اثنين منهم (سلاح أبيض "سنجة"، عصا خشبية)، طرف ثان 6 أشخاص أحدهم مصاب "وله معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" وبحوزة اثنين منهم (2 سلاح أبيض "مطواة").

Advertisements

وبالفحص تبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، تعدوا على أثرها على بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص بالطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

