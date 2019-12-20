موسكو تعرب عن قلقها من التدخل العسكري الخارجي في ليبيا

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، رفض موسكو التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، مؤكدًا أنه لا يمكنه سوى تعقيد الوضع في

البلاد.

كان عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، أكد أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم

الثلاثة، معربًا عن رفضه التدخل الخارجي في البلاد.

ودعا صالح، سكان طرابلس والدول الشقيقة لدعم الجيش الليبي والوقوف لجانبه، مشيرًا إلى أنه سيتم صياغة دستور جديد لليبيا، كما سيتم إجراء انتخابات عامة.