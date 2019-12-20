البابا فرانسيس يدعو لإغلاق مخيمات اللاجئين.. ويؤكد: تشهد تعذيبًا وعبودية

دعا البابا فرانسيس إلى إغلاق مخيمات احتجاز اللاجئين في ليبيا، قائلًا إنها تشهد ممارسات تعذيبًا وعبودية.

أدلى البابا فرانسيس، الذي ركز في عظاته على الدفاع عن المهاجرين واللاجئين، أمام مجموعة من اللاجئين جلبهم الفاتيكان إلى إيطاليا من مخيم

على جزيرة ليسبوس في اليونان.

وقال: "كيف لا نسمع صرخة هذا العدد الكبير من الأشقاء والشقيقات الذين يفضلون مواجهة البحر العاصف عن الموت ببطء في معسكرات اعتقال ليبية،

وهي أماكن تعذيب وعبودية بغيضة".

ويحتجز أكثر من خمسة آلاف لاجئ ومهاجر في 19 منشأة اعتقال رسمية في ليبيا، تسيطر عليها جماعات مسلحة، فضلًا عن عدد غير معروف في مراكز بائسة يديرها مهربون، وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة.

تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الانتهاكات منتشرة، ومنها الضرب والسخرة.