أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 20/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في الهند

وقعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الهندية ومتظاهرين ضد قانون تعديل المواطنة اليوم الجمعة، لترتفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى تسعة أشخاص. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || من الصين.. إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي للفضاء

أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي للفضاء اليوم الجمعة، وذلك في إطار سعي المزيد من بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء لتطوير برامج فضاء لدفع أهدافها التنموية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تركية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا، شديد اللهجة وجهت خلاله إنذارا للمليشيات المسلحة المسيطرة على مدينة طرابلس، وأعطتها مهلة لترك المدينة.

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