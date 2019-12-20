كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: محاولة كندا لربط الأمور التجارية الأمريكية بقضايا أخرى محكوم عليها بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن محاولة كندا لربط المسائل التجارية الصينية الأمريكية بقضايا أخرى محكوم عليها بالفشل، وفقا لما أوردته رويترز.

وصرح بذلك قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة فى مؤتمر صحفى دورى عندما سئل عن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الكندى جوستين ترودو حول المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

قال ترودو يوم الخميس، إنه يتعين على الحكومة الامريكية عدم وضع اللمسات النهائية على صفقة تجارية مع الصين ما لم يؤمن الاتفاق أيضا الأفراج عن كنديين احتجزتهما بكين.

كما قالت وزارة التجارة الصينية، إن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن المرحلة الأولى من اتفاقهما التجاري، والذي سيشهد انخفاض التعريفات الأمريكية على السلع الصينية وزيادة المشتريات من السلع الزراعية والطاقة والسلع المصنعة في الولايات المتحدة.

وتم الإعلان عن المرحلة الأولى من الصفقة الأسبوع الماضي بعد أكثر من عامين من المحادثات التجارية المتقطعة، على الرغم من أنه لم يكشف أي من الطرفين عن الكثير من التفاصيل المحددة للاتفاقية.

يقول المسؤولون الأمريكيون، إن الصين وافقت على زيادة مشتريات المنتجات والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.

لم يؤكد المسؤولون الصينيون حتى الآن الكثير من نسخة واشنطن - خاصة فيما يتعلق بالتزامات شراء البضائع، لكن قالت الصين يوم الجمعة انه عندما تم الإعلان عن الصفقة أنها ستستورد المزيد من القمح الأمريكي والأرز والذرة والطاقة والأدوية والخدمات المالية.

وصرح قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحفيين فى مؤتمر صحفى دورى اليوم الخميس بأن كلا من الفريقين التجاريين الصينى والامريكى على اتصال وثيق، مضيفا أنه لا توجد معلومات محددة حول الصفقة يتم الكشف عنها حاليا.

فى وقت سابق، كشفت الصين عن قائمة جديدة لإعفاءات التعريفة الجمركية للواردات الأمريكية، ومعظمها من المنتجات الكيماوية، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق المرحلة الأولى. قالت الصين إن الجزء الثاني من قائمة التنازل سيتم إصداره في الوقت المناسب.

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وقد نشرت وزارة المالية الصينية،اليوم الخميس، قائمة جديدة من ستة منتجات امريكية ستعفى من الرسوم الجمركية ابتداء من 26 ديسمبر.

قالت الوزارة إن الإعفاء سيكون ساري المفعول حتى 25 ديسمبر 2020. ولم يوضح السبب في اختيار المنتجات، أو القيمة التقريبية لواردات هذه السلع.

كما قالت لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة، الأحد، إن الصين علقت تعريفة إضافية على بعض السلع الأمريكية التي كان من المفترض تنفيذها في 15 ديسمبر، بعد أن وافق أكبر اقتصادين في العالم على "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة يوم الجمعة.

تقلل الصفقة والشائعات والتسريبات التي انتشرت بالأسواق العالمية منذ شهور، بعض التعريفات الأمريكية مقابل ما قال مسؤولون أمريكيون إنه سيكون قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع.

تهدف التعريفات الانتقامية الصينية، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر، إلى استهداف سلع من الذرة والقمح والسيارات الأمريكية وقطع غيار السيارات.

وقالت اللجنة في بيان صدر على مواقع الدوائر الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية الصينية، إن التعريفات الصينية الأخرى التي تم تنفيذها بالفعل على السلع الأمريكية ستظل سارية.

وأضافت "ان الصين تأمل في العمل مع الولايات المتحدة، على أساس المساواة والاحترام المتبادل، لحل الشواغل الأساسية لبعضهما البعض بشكل صحيح وتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين".

ذكر كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين اليوم الجمعة، أن بكين وافقت على استيراد ما لا يقل عن 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية الإضافية خلال العامين المقبلين بالإضافة إلى المبلغ الذي اشترته عام 2017.

