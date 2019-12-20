كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: لن نسمح للقوات الأجنبية بالتدخل في هونج كونج وماكاو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن الصين لن تسمح أبدًا للقوات الأجنبية بالتدخل في مناطقها الخاصة في هونج كونج وماكاو، وفقا لما اوردته رويترز.

أشاد شي في احتفال بمناسبة الذكرى العشرين لتسليم ماكاو للحكم الصيني بالثناء على المستعمرة البرتغالية السابقة لوطنييتها وولائها لكنه لم يشر مباشرة الى ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مستعمرة هونغ البريطانية السابقة المجاورة هونغ.

وقال شي "يجب أن أؤكد علي انه، منذ عودة هونغ كونغ وماكاو إلى الوطن الأم، يتم التعامل مع شؤون هاتين المنطقتين الإداريتين الخاصتين كشئون داخلية للصين وليس من شأن القوات الأجنبية التدخل بها.. نحن لا ندع أي قوى خارجية تتدخل".

عادت ماكاو إلى الحكم الصيني في 20 ديسمبر 1999، مع نفس صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تهدف إلى ضمان درجة عالية من الحكم الذاتي الذي تخضع له هونج كونج.

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في حين أن المتظاهرين في هونغ كونغ، عبر مصب نهر اللؤلؤ، غاضبون من ما يرون أنه الغاء بكين لحرياتهم، لم تشهد ماكاو معارضة تذكر.

وتنفي بكين تقويض الاستقلال الذاتي لهونج كونج وألقت باللوم بشكل متكرر على الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، لإثارة المتاعب في المركز المالي الآسيوي.

وأدي الرئيس التنفيذي الجديد لماكاو "هو إيات-سينج" وإدارته اليمين الدستورية، التي ستدير جيبًا لعدة جزر على مدار السنوات الخمس المقبلة.

تحت العلم الصيني الكبير وعلم ماكاو الأصغر، صافح شي "هو"، الذي تم اختياره في أغسطس من قبل لجنة مؤيدة لبكين إلى حد كبير في عملية مماثلة للطريقة التي يتم بها اختيار زعيم هونج كونج.