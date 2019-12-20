خلال مباراة فريقهم ضد “هبوعيل” الإسرائيلي.. مشجعو آيك أثينا اليوناني يحرقون علم إسرائيل ويرفعون الأعلام الفلسطينية

أحرق مشجعو نادي آيك أثينا اليوناني لكرة السلة علم إسرائيل، خلال المباراة، التي جمعت فريقهم بضيفه “هبوعيل” الإسرائيلي في مسابقة دوري أبطال أوربا، أول أمس الأربعاء.

ورفع أنصار الفريق اليوناني مقابل حرقهم العلم الإسرائيلي، الأعلام الفلسطينية، وصور القيادي الفلسطيني الأسير في حركة فتح مروان البرغوثي، فضلا عن علم حزب ﷲ.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن جمهور آيك أثينا حاول النيل جسديا من لاعبي، وأنصار “هبوعيل”، بعدما اقتحمت الجماهير الملعب وبدأت بالاقتراب من الجهة المخصصة للفريق الإسرائيلي، وجمهوره.

ونقلت الصحيفة ذاتها تصريحات لبعض جماهير “هبوعيل”، أجمعوا فيها على الأجواء العدائية، التي مرت خلالها المباراة، خصوصا بعد حرق العلم الإسرائيلي، ورفع الأعلام الفلسطينية.

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وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن الفريق الإسرائيلي، طالب الاتحاد الدولي بفرض عقوبات تأديبية ضد آيك أثينا، ومناصريه.

يذكر أن أنصار الفريق اليوناني كانوا قد رفضوا مطلع السنة الجارية رفع العلم الإسرائيلي خلال مباراة آيك أثينا لكرة اليد ضد “رمات هاشارون” من إسرائيل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس التحدي للأندية الأوربية.