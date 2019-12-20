مرشح للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصري وعلينا تأييد الفلسطينيين

دعا السيناتور “بيرني ساندرز”، مرشح الرئاسة الأمريكية لعام 2020، الولايات المتحدة إلى تبني سياسة خارجية “مؤيدة للفلسطينيين”، وليس فقط إسرائيل.

كما وصف “ساندرز”، أحد المرشحين عن الحزب الديمقراطي، رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، الذي يواجه تهمًا بالفساد بأنه “عنصري”.

وقال السيناتور “ساندرز”، خلال مناظرة بين مرشحين للرئاسة، مساء أمس الخميس، في كاليفورنيا: إن إسرائيل -أقولها كشخص عاش طفولته في إسرائيل وكيهودي فخور بذلك- لديها الحق ليس فقط في الوجود، بل العيش، أيضًا، بأمن، وسلام”.

وأضاف المتحدث نفسه: لكن على السياسة الخارجية للولايات المتحدة ألّا تكون داعمة فقط لإسرائيل، بل يجب أن نكون، أيضًا، مؤيدين للفلسطينيين”.

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وتابع “ساندرز” قوله، وسط تصفيق حار من الجماهير: “ما نحتاجه هو ساحة متكافئة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تعالج الأزمة المروعة في غزة، التي يعاني 60 إلى 70 في المائة من شبابها من البطالة”.

كما هاجم “ساندرز”، البالغ من العمر 78 سنة، “نتنياهو”، الذي يعتبر حليفا مقربا من “دونالد ترامب”، ووصفه بـ”العنصري”.

ويعد “ساندرز”، إلى جانب “جو بايدن”، أبرز مرشحين ديمقراطيين لمنافسة “ترامب” في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.