كفر قرع: فك رموز جريمة قتل سليمان مصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا اليوم، الجمعة، تصريح مدعٍ ضد مشتبَهين نسبت إليهما ارتكاب جريمة قتل سليمان محمود مصري- أبو عيشة (50 عاما) في جريمة إطلاق نار بكفر قرع يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

ووفقا للنيابة العامة فإن "بداية هذه الجريمة تعود إلى يوم 29.10.2019، حيث وفق الشبهات وصل المشتبهان إلى ورشة العمل التي عمل بها الضحية سليمان المصري في سنوات الخمسين من عمره، وقاما بإطلاق النار نحو الجرافة التي قادها المرحوم، كل ذلك على خلفية نزاع بين العائلات في القرية".

وبحسب النيابة فإن "مصادر طبية حددت أن المرحوم سليمان المصري أصيب من عيارات نارية بحالة حرجة وأحيل إلى المركز الطبي ‘هيلل يافه’ في مدينة الخضيرة، لكن للأسف الشديد بعد محاولات إنعاشه اضطرت الطواقم الطبية للإعلان عن وفاته في المستشفى متأثرًا بجراحه. محققون من الوحدة المركزية للتحقيق قاموا بالتحقيق في هذه القضية، لكن تعاون الشهود والضالعين في القضية كان جزئيا، وبعد تحليل البينات المخبرية الفورنزية التي تم جمعها من مسرح الجريمة واستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة جدا إلى جانب تحقيق موضوعي ومهني، تم بناء قاعدة أدلة وقرائن كافية ضد المشتبهين، لتقدم اليوم النيابة العامة تصريح مدعٍ حول نيتها لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبهين، مرفقة بطلب تمديد توقيفهما وتنسب لهما وفق الشبهات مسؤولية ارتكاب الجريمة النكراء".