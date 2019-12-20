البعثة الأممية تعرب عن أسفها نتيجة التطورات الأخيرة في ليبيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:13 مساءً, 20 ديسمبر 2019 م المناطق - وكالات أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها نتيجة التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري في ليبيا.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في بيان لها أنها مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدمًا في مسعاها لترميم الموقف الدولي في ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء.

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