العثور على جثة رجل قضى طعناً بالسكين جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية بإحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة النهروان"، مبيناً أن "الجثة بدت عليها آثار طعن سكين بمنطقة البطن".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي من أجل اتخاذ اللازم".