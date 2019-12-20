ميمي يفوز بتصويت الجمهور لأبرز لاعب في غرب آسيا

2019-12-20 | 10:43
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بعد تصويت استمر على مدار أسبوع كامل، حصد مهاجم المنتخب الوطني، مهند علي، أعلى الأصوات في استفتاء خيار الجماهير لأبرز اللاعبين في منطقة غرب آسيا عام 2019 بتصويت موقع الاتحاد الاسيوي.
وشهد التصويت مشاركة كبيرة من قراء الموقع العربي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع ترشيح 14 لاعباً برزوا مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم خلال منافسات هذا العام.
وحصل مهند على أكثر من 71 ألف صوت، في حين جاء اليمني محسن قراوي في المركز الثاني بأكثر من 42 ألف صوت، ثم السعودي سالم الدوسري بأكثر من 30 ألف صوت.
وقد تم اختيار لاعب من كل دولة من دول منطقة غرب آسيا، مع انتقاء لاعبين من قطر التي توجت بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، واثنين من السعودية التي نجح ممثلها نادي الهلال في الحصول على لقب دوري أبطال آسيا 2019. وفيما يلي مطالعة في اللاعبين الذين تم ترشيحهم.
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