ميمي يفوز بتصويت الجمهور لأبرز لاعب في غرب آسيا

وشهد التصويت مشاركة كبيرة من قراء الموقع العربي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع ترشيح 14 لاعباً برزوا مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم خلال منافسات هذا العام.

وحصل مهند على أكثر من 71 ألف صوت، في حين جاء اليمني محسن قراوي في المركز الثاني بأكثر من 42 ألف صوت، ثم السعودي سالم الدوسري بأكثر من 30 ألف صوت.

