المرجع السيستاني: نأمل ان لايتأخر طويلا تشكيل الحكومة الجديدة

أعرب المرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، الجمعة، عن أمله بأن لايتأخر طويلا تشكيل الحكومة الجديدة. وقال ممثل المرجعية في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة، وتابعتها الخليج 365، "نأمل أن لا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من إستعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع".



وأضاف، يجب "إجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية. والله وليّ التوفيق".

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