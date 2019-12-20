المرجعية الدينية تدعو لانتخابات مبكرة للخروج من الازمة وتفادي الذهاب الى المجهول والفوضى

دعت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الى انتخابات مبكرة للخروج من الازمة وتفادي الذهاب الى المجهول والفوضى.
وقال ممثل المرجعية في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة، وتابعتها الخليج 365، "أشرنا في خطبة سابقة الى ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف، أن الذهاب الى انتخاباتت مبكرة يأتي "بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية".
وأضاف، أن الذهاب الى انتخاباتت مبكرة يأتي "بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية".
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