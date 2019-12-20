السيستاني: غلق الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية غير ضروري

أكد المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني، الجمعة، تعرض بعض الاشخاص الفاعلين في التظاهرات للاغتيال والخطف والتهديد، فيما رأى أن من غير الضروري غلق الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية.

وقال ممثل المرجع الأعلى في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة، وتابعتها الخليج 365، "لا يزال البلد يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة، حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين في المشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالإصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد".



وأضاف، أن "في المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو الى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب، ويشتكي الكثيرون من ضعف هيبة الدولة وتمرّد البعض على القوانين والضوابط المنظمة للحياة العامة في البلد بلا رادع أو مانع".