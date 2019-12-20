لجنة الدفاع والسلامة في أفريقيا تختتم اجتماعها بالقاهرة

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وكالاتالجمعة 2019/12/20 01:56 م بتوقيت أبوظبي
ختام اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقى
اختتم وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في الدول الأفريقية، مساء الخميس، فعاليات اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن شرقي القاهرة.
وتم التوصل خلال الفعاليات إلى توصيات ومقترحات لخطوات عملية وطموحة تعالج جذور الأزمات التي تعانى منها معظم دول القارة في مجال السلم والأمن وذلك من خلال تناول عدد من القضايا الهامة.
ومن أبرزها مناقشة جهود الاتحاد الإفريقي بشأن إسكات البنادق والأسلحة في أفريقيا بحلول عام 2020.
وتداول المشاركون حول عقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن عمليات حفظ السلام والمبادىء التوجيهية للتحقق من قدرات القوة الأفريقية الجاهزة ومناقشة المبادرة المقدمة من مصر لخارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام في أفريقيا.
كما جرى عرض مشروع تنظيم ومعالجة البيانات لنظام الاتصال الشرطي الأفريقى والعمل على دعم الجهود والإمكانيات لتوفير السلم والأمن الأفريقي لصياغة موقف موحد للعمل من أجل حفظ السلام .
وبدأ وزراء دفاع ورؤساء أركان دول أفريقيا مغادرة مصر صباح اليوم الجمعة.
كانت فعاليات الاجتماع بدأت مساء أمس الأول الأربعاء برئاسة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.
وقال العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكري المصري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأربعاء، إن الاجتماع "يأتي استكمالاً لأعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن في مصر خلال الفترة من15-19 ديسمبر/كانون أول 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة".
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