طرقات حاصبيا سالكة والمدارس فتحت ابوابها

يسود الهدوء التام منطقة ​حاصبيا​، وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية بما فيه طريق ​الحاصباني​ ​البقاع​ سالكة أمام ​حركة السير​، كما فتحت ​المدارس الرسمية​ والخاصة ابوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية، في حين ظلت ​المصارف​ مقفلة. فيما يسجل منذ ساعات الفجر حركة لافته لدوريات ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ بهدف الحفاظ على الهدوء والامن.

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