خريس: تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة كان خيارا لا بد منه

اعتبر عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​ ان "تسمية ​حسان دياب​ ل​تشكيل الحكومة​ كان خيارا لا بد منه، فالرجل يتمتع بصفات لا تستفذ الحراك لما يتمتع من خصال ينادي بها الجميع، فهو ذات تجربة عميقة ورؤية واسعة يمكن ان تخوله الوصول الى تشكيل حكومة جامعة تشمل الجمعيع بما فيهم الحراك"، معتبرا ان "تمنع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ كنا امام خيارين كلاهما مر، الا اننا فضلنا تسمية حسان دياب والا الوقوع بالفراغ، الخيار كان خيارا وطنيا جامعا، ونأمل ان يصار الى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن ويعمل الجميع لمصلحة الوطن ويتنازل الجميع لمصلحة البلد لأن لا قبول للفتنة على الإطلاق".



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