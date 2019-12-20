السيد: حسان دياب ليس منقذاً ولا سوبرمان بل محاولة إنقاذ

عدد النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ اسماء رؤساء الحكومات السابقين الذين تعاقبوا على ​رئاسة الحكومة​ منذ العام 2005 وهم ​نجيب ميقاتي​ و​سعد الحريري​ و​تمام سلام​ و​فؤاد السنيورة​، معتبرا ان "نتائج تلك الحكومات يدفعها كل اللبنانيين اليوم".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأى السيد ان "رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ ليس منقذاً ولا سوبرمان، هو محاولة إنقاذ من خارج النادي،إن لم يُعْطَ وزراء من خارج المألوف السياسي فالعوض بسلامتكم".