السيد: حسان دياب ليس منقذاً ولا سوبرمان بل محاولة إنقاذ

عدد النائب اللواء جميل السيد اسماء رؤساء الحكومات السابقين الذين تعاقبوا على رئاسة الحكومة منذ العام 2005 وهم نجيب ميقاتي وسعد الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة، معتبرا ان "نتائج تلك الحكومات يدفعها كل اللبنانيين اليوم".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأى السيد ان "رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ليس منقذاً ولا سوبرمان، هو محاولة إنقاذ من خارج النادي،إن لم يُعْطَ وزراء من خارج المألوف السياسي فالعوض بسلامتكم".
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