الخطيب تمنى لدياب التوفيق بتشكيل حكومة وطنية انقاذية تضم النخب: لاعطائه فرصة لانقاذ لبنان

تمنى نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​علي الخطيب​ للرئيس المكلف ​حسان دياب​ التوفيق في تشكيل حكومة وطنية انقاذية تضم النخب من اصحاب الكفاءة المشهود لهم بالنزاهة والخبرة الذين يوطنون انفسهم على خدمة الوطن وشعبه، ولاسيما ان ​لبنان​ مهدد في اقتصاده ومعيشة بنيه مما يحتم الاسراع في ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ المطالبة ان تضع في اولوياتها استعادة ​المال​ العام المنهوب وانقاذ ​الاقتصاد​ الوطني واصلاح ما افسدته ​سياسة​ اغراق لبنان في الديون وتقسيم الغنائم والمحصصات على حساب افقار اللبنانيين.

وشدد سماحته على ضرورة اعطاء الرئيس المكلف الفرصة لانقاذ لبنان دون التشويش عليه ووضع العقبات في عملية التشكيل، فالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية خطيرة ولا يجوز التسويف والمراهنة على متغيرات اقليمية، وعلى السياسيين ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية و يتعاونوا ويضعوا مصلحة وطنهم فوق كل الاعتبارات الطائفية والمذهبية، ولا سيما ان لبنان ما يزال مهدداً من المشروع الصهيوني الذي يتربص به الشر فضلا عن الضغوط والعقوبات المالية الجائرة التي تفاقم ازماتنا وتنهك اقتصادنا.

واكد سماحته ان الوحدة الوطنية المحصنة بالمعادلة الذهبية تحتاج اليوم الى المزيد من التضامن الوطني مما يستدعي تصدي جميع اللبنانيين لكل دعوة مغرضة وخطاب تحريضي يستحضر الفتن ويثير النعرات الطائفية والمذهبية، ونحن اذ نستنكر كل تطاول على الرموز والمقامات الدينية والوطنية، فاننا نشدد على ضرورة تفعيل اللقاءات والمشاورات بين مختلف المرجعيات الدينية والقوى السياسية في مواجهة الفتن المتنقلة التي يراد من خلالها اغراق لبنان في الفوضى والغوغاء.