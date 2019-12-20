صقر: هيل آت لتحصيل بعض التنازلات من لبنان المرتبطة بالبلوك رقم 9

لفت عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي حسان صقر الى انه " في الفترة الأخيرة يوجد كثافة في الزيارات الأميركية ل​لبنان​ وهي مرتبطة ب​ملف النفط​ و​ترسيم الحدود​ البحرية وتشديد الحصار على ​المقاومة​"، معتبرا ان "الموفد الأميركي ديفيد هيل آت لكي يمارس الضغط السياسي في محاولة لتحصيل بعض التنازلات من لبنان المرتبطة بالبلوك رقم 9 وترسيم الحدود البحرية وربما تغييب حزب الله عن الحكومة وما الى ذلك".

وقال: "لا أحد يصوّر نواف سلام على انه لا ينتمي للطبقة السياسية وهو ذات قدرات هائلة، فلنتذكر انه دخل الى ال​سياسة​ من بوابة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ورشح لمحكمة العدل الدولية في عهد قريبه رئيس الحكومة السابق تمام سلام"ز

ورأى انه "عندما لا تسمي كتلة المستقبل أحداً فهذا يعتبر تصويتاً ضد نواف سلام "، معتبرا ان "رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لا يريد الخروج من السلطة وقد سُئل قبل يومين من استقالته "هل ستستقيل؟" أجاب: "وهل أنا مجنون، اذا أردت الاستقالة ستكون ورقتها بيد وورقة التكليف باليد الأخرى".