النائب قاسم هاشم للنشرة: تكليف دياب كان ضرورة لانهاء الواقع المهترئ الذي نعيشه

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ أنه "آن الأوان لوجود حكومة في هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها من أجل مواكبة التطورات ولتكون الأساس في الخطوات الانقاذية التي أصبحت ضرورة وطنية"، مؤكداً أن "هذه الخطوة التي حصلت بالأمس بتكليف الدكتور ​حسان دياب​ لتشكيل ​الحكومة​ كانت ضرورية لانهاء الواقع المهترئ الذي يعيشه ​لبنان​".

وفي حديث مع "​الخليج 365​"، أعرب هاشم عن أسفه "من مقاربة الأمور دائماً بسلبية من قبل البعض خصوصاً في هذا الوضع الخطير الذي نعيشه"، مشيراً إلى أن "هناك انقسام واضح في الحراك بين مؤيد لدياب ورافض له"، معتبراً أن "رئيس الحكومة المكلف لم يكن بعيداً عن مناخ الحراك ويجب اعطاءه فرصة لأننا لا نملك الترف السياسي ولا ترف الوقت".

وبما يخص ما يُحكى عن الميثاقية في تكليف دياب، رأى هاشم أن "موضوع التكليف يختلف عن التأليف وهذا موضوع سياسي لا علاقة له بالميثاقية"، آملاً أن "نصل إلى اليوم الذي نصل فيه إلى رغبة اللبنانيين بالخروج من الطائفية التي أوصلت لبنان الى ما هو عليه اليوم"، متأسفاً من "التعاطي في هذه الظروف من منطلق طائفي فنحن لسنا في ظروف طبيعية ونحتاج إلى مواقف استثنائية".

