ديفيد هيل وصل إلى لبنان اليوم حيث يلتقي عددا من المسؤولين

وصل إلى لبنان، اليوم، وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، حيث يلتقي مجموعةً واسعةً من المسؤولين اللبنانيين.
واشارت السفارة الاميركية في بيروت في بيان لها، الى ان وكيل وزارة الخارجية هيل، الذي كان قد شغل منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان من العام 2013 حتى 2015، سيقوم خلال زيارته، بتأكيد التزام الولايات المتحدة شراكتها مع الدولة اللبنانية. كما سيقوم ايضا بتشجيع القادة السياسيين في لبنان، على الالتزام بالإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تؤدي إلى بلد مستقر ومزدهر وآمن.
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