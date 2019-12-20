ديفيد هيل وصل إلى لبنان اليوم حيث يلتقي عددا من المسؤولين

وصل إلى ​لبنان​، اليوم، وكيل ​وزارة الخارجية الاميركية​ للشؤون السياسية، ​ديفيد هيل​، حيث يلتقي مجموعةً واسعةً من المسؤولين اللبنانيين.

واشارت السفارة الاميركية في بيروت في بيان لها، الى ان وكيل وزارة الخارجية هيل، الذي كان قد شغل منصب سفير ​الولايات المتحدة​ في لبنان من العام 2013 حتى 2015، سيقوم خلال زيارته، بتأكيد التزام الولايات المتحدة شراكتها مع ​الدولة اللبنانية​. كما سيقوم ايضا بتشجيع القادة السياسيين في لبنان، على الالتزام بالإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تؤدي إلى بلد مستقر ومزدهر وآمن.