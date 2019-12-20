أولمبيك آسفي يطرح تذاكر مباراته أمام الفتح الرباطي

يطرح فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تذاكر المباراة، التي ستجمعه بالفتح الرباطي، غدا السبت، ضمن لقاءات الأسبوع العاشر من البطولة الاحترافية.

وأعلنت إدارة القرش المسفيوي أن تذاكر مباراة، يوم غد، ستكون متوفرة أمام جمهور النادي، بشبابيك ملعب المسيرة الخضراء، في آسفي، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الجمعة.

وتم تحديد أسعار التذاكر في 20 درهما للمدرجات العادية، و50 درهما للمنصة الرسمية، بينما يتطلب دخول المنصة الشرفية 100 درهم.

ويحتل أولمبيك آسفي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البطولة برصيد 8 نقاط، متخلفا بفارق نقطتين عن ممثل العاصمة الإدارية، صاحب الرتبة الثامنة، مع العلم أن كل فريق يمتلك في جعبته مباراة ناقصة.