طقس اليوم الجمعة.. بارد نسبيا وأجواء غائمة وزخات محليا قوية ببعض المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا، فيما ستكون الأجواء غائمة مع أمطار وزخات محليا قوية بالشمال الغربي وغرب الواجهة المتوسطية والريف.

وستكون الأجواء غائمة مع قطرات أو زخات متفرقة بالسهول الشمالية والوسط والسايس، مع سماء قليلة إلى أحيانا غائمة في باقي المناطق، بالاضافة الى سحب منخفضة خلال الصباح و الليل مع كتل ضبابية بالسواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية ، وهبات رياح قوية بالبوغاز والريف والواجهة المتوسطية.

وستهب الرياح قوية من القطاع الجنوبي إلى غربية بالسهول الشمالية والوسطى والبوغاز والريف والواجهة المتوسطية والشمال الشرقي ومعتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشرقي إلى شمالية بالاقاليم الجنوبية ،ومن القطاع الجنوبي إلى غربية في باقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية في بعض مناطق الاقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3- و03 درجات بالمرتفعات والجنوب الشرقي ، ومابين 03 و10 درجات بالشمال الشرقي والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي، ومابین 10 و17 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية وقرب السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 6 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12و18 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والبوغاز وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18 و24 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 24 و30 درجة بالاقاليم الجنوبية للمملكة.