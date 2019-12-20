ساندرز: نتنياهو عنصري وعلى أميركا دعم الفلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب مرشح الرئاسة الأميركية لعام 2020، السيناتور بيرني ساندرز، الولايات المتحدة بتبني سياسة خارجية "مؤيدة للفلسطينيين" وليس لإسرائيل فقط، ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد، بأنه "عنصري".

وقال ساندرز، خلال مناظرة بين مرشحين للرئاسة، مساء أمس الخميس، في كاليفرونيا إن "إسرائيل - أقولها كشخص عاش طفولته في إسرائيل وكيهودي فخور بذلك - لديها الحق ليس فقط في الوجود بل العيش بأمن وسلام أيضا"، مضيفا "لكن على السياسة الخارجية للولايات المتحدة ألّا تكون داعمة فقط لإسرائيل، بل يجب أن نكون أيضًا مؤيدين للفلسطينيين".

وتابع، وسط تصفيق حار من الجمهور، أن "ما نحتاجه هو ساحة متكافئة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تعالج الأزمة المروعة في غزة، يعاني 60% إلى 70% من شبابها من البطالة".

كما هاجم ساندرز (78 عاما) نتنياهو الذي يعتبر حليف مقرب من الرئيسي الأميركي، دونالد ترامب، ووصفه بـ "العنصري".

ويعد ساندرز إلى جانب جو بايدن أبرز مرشحين ديمقراطيين لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.