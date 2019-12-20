جديدة المكر: وفاة مسن متأثرا بإصابته في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، الليلة الماضية، وفاة الحاج أحمد خليل سعيد في السبعينيات من عمره من جديدة المكر، متأثرا بجروحه بعد تعرضه لحادث دهس.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الفقيد كان قد تعرض لحادث دهس من دراجة نارية بعد خروجه من المسجد حيث أدى صلاة العشاء، يوم السبت الماضي.

وجرى إحالة جثمان الفقيد إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير"، ومن المتوقع تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، اليوم، في جديدة المكر.

هذا، وعرف المرحوم بسيرته الحسنة وعلاقته الطيبة مع كل من عرف، وربطته علاقات حسنة مع الأهالي في جديدة والمكر والبعنة حيث سكن وأسرته بعد تهجير العائلة من قرية البروة وتدميرها في عام النكبة 1948.