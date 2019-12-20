العتبة العباسية تنصب محطة متكاملة لتحلية المياه في ساحة التحرير.. صور

أعلنت العتبة العباسية، الجمعة، عن نصب محطة متكاملة لتحلية المياه مفرزة طبية كبيرة داخل التظاهرات في ساحة التحرير. وقالت العتبة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من اجل ادامة زخم التظاهرات وتحقيق الإصلاح، تستمر العتبة العباسية المقدسة بدعمها للمتظاهرين السلميين، من خلال نصب محطة متكاملة لتحلية المياه في ساحة التحرير".



وأضافت، "ايضا توفير سيارة حوضية كبيرة تقوم بتوزيع المياه الصالحة للشرب على جميع المواكب الداعمة للمتظاهرين، فضلا عن نصب مفرزة طبية كبيرة (مستشفى متنقل)، داخل ساحة التظاهر".

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