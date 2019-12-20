شابة تسرق طائرة وتحاول الإقلاع بها.. شاهد ماذا حدث؟

وأوضح مصدر في الشرطة، أن ما قامت به الفتاة المراهقة لم يشكل أي خطر على المطار والمسافرين، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

وأظهر شريط فيديو لكاميرات المراقبة، الطائرة وهي تتحرك دون أن تطير وتحطمت بعد ارتطامها بسياج المطار وأحد المباني ما تسبب في أضرار حدوث جسيمة للطائرة.

