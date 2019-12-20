شابة تسرق طائرة وتحاول الإقلاع بها.. شاهد ماذا حدث؟

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما، تسللت إلى مطار "فريسنو يوسمات الدولي" في ولاية كاليفورنيا، وقامت بقيادة طائرة صغيرة وصدمتها بسياج المطار.
وأظهر شريط فيديو لكاميرات المراقبة، الطائرة وهي تتحرك دون أن تطير وتحطمت بعد ارتطامها بسياج المطار وأحد المباني ما تسبب في أضرار حدوث جسيمة للطائرة.
وتم احتجاز الفتاة بتهمة سرقة طائرة، ولم تكشف الشرطة إلى الآن الدافع مما قامت به، إلا أن المصدر أشار إلى عدم وجود دوافع مرتبطة بالإرهاب.
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