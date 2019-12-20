كما عودتكم السومرية، مع اقتراب نهاية العام تطلعكم على توقعات الأبراج للعام المقبل، وتعرفكم على وضع برجكم على مختلف الاصعدة. فما الذي يخبئه العام 2020 لاصحاب برج الجوزاء؟ وهل ستكون سنة ايجابية مليئة بالانفراجات أم مليئة بالتحديات؟ اليكم أبرز التوقعات مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

لأصحاب برج الجوزاء، 2020 سنة التحرر والانقلابات المفاجئة. سنة مليئة بالمتغيرات، تارة تكون الامور رائعة وتارة تنقلب الامور. يعتبر مواليد برج الجوزاء من الأشخاص المحظوظين في 2020 وذلك بفضل دعم كوكب المشتري من برج الجدي الذي يوفر لهم الفرص القيمة والثمينة حيث تكتمل سعادتهم.



يشعرون بالنجاح بعد أعوام من الضيق والتوتر، وعاطفياً يستطيع مواليد برج الجوزاء في عام 2020 التخلص من المشاكل وتحقيق الاستقرار في حياتهم مع الشريك.

سوف تتخلص من التعب مدعوما من كوكبين مهمين، الاول كوكب زحل، والمشتري في الجدي في مكان مناسب. المشتري كوكب الحظ موجود في برج الجدي، مما يعني انه بموقع جيد بالنسبة لك. وبشكل عام سنة مليئة بالايجابيات والسلبيات على حد سواء.

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