بطل عراقي في المواي تاي يهزم نظيره السعودي ويبلغ نهائي بطولة آسيا

رياضة 2019-12-20 | 09:33 المصدر: 1,419 مشاهدة نجح البطل العراقي في لعبة المواي تاي، سلام صالح في بلوغ نهائي بطولة آسيا للعبة ولمقامة منافساتها في مدينة أبو ظبي الإماراتية. وتأهل صالح الى نهائي بطولة آسيا بوزن (51) كغم لفئة المتقدمين بعد فوزه الرائع وبالجولات الثلاث على السعودي زيد الشعلان. ولغاية الان، تأهل ثلاثة لاعبين تأهلوا لنهائية بطولة آسيا التي تختم غدا في مدينة ابو ظبي.



يذكر أن العراق شارك بـ10 لاعبين في البطولة، 8 متقدمين و2 من فئة الشباب. يذكر أن العراق شارك بـ10 لاعبين في البطولة، 8 متقدمين و2 من فئة الشباب.

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