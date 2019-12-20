نائب عن الحكمة: موقفنا ثابت بعدم التصويت لاي مرشح غير مستقل

أكد عضو تيار الحكمة النائب اسعد المرشدي، الجمعة، ان موقف كتلته ثابت بعدم التصويت لاي مرشح غير مستقل، كما انها لن تفرض اي اسم بل تتمسك بالصفات التي طالب بها الجماهير والمرجعية، لافتا الى أنها ستدعم اي شخصية شريطة ان تنطبق عليها المواصفات المطلوبة.

وقال المرشدي في حديث لـ الخليج 365، إن "موقف كتلة الحكمة ثابت بعدم التصويت لاي مرشح غير مستقل، وسنعترض بشدة في حال تقديم اي مرشح بهذه الصفة"، مبينا "لن نفرض اي اسم بل نتمسك بالصفات التي طالبت بها الجماهير والمرجعية".



واضاف المرشدي، "ليس لدينا موقف سلبي من شخص او جهة معينة، وسندعم اي شخصية سواء ترشح من الجماهير او من رئيس الجمهورية او كتلة سياسية بشرط ان تنطبق على تلك الشخصية المواصفات المطلوبة"، مشددا على أن "الصفات التي ندعمها هو ان تكون الشخصية المرشحة مستقلة تماما عن الكتل السياسية وضغوطها وأن تكون شخصية كفوءة ونزيهة وقادرة على تحمل المسؤولية".