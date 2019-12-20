تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت تركيا ابتزازها إلى أوروبا بفزاعة عودة "الدواعش" عبر ترحيل إرهابي إلى ألمانيا.

وقالت وكالة الأنباء التركية إن وزارة الداخلية رحّلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس "إرهابيا" يحمل الجنسية الألمانية.

ولم تذكر الوزارة المزيد من البيانات عن المشتبه به، مثل الاتهامات الموجهة إليه أو مكان تنفيذه جرائمه الإرهابية المشتبه به فيها.

وعقب العدوان التركي على شمال شرق سوريا (أكتوبر/تشرين الأول الماضي) الذي رفضته أوروبا، ابتز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول الغرب بعودة إرهابيي داعش إلى بلادهم التي ترفض الأمر وتعدهم "قنابل موقوتة".

وتُرحل تركيا منذ أسابيع أفرادا يشتبه في صلتهم بمنظمات إرهابية إلى أوطانهم.