المصري علي غزال على طاولة عملاقي المغرب

دخل المصري علي غزال، لاعب وسط فيرينسي البرتغالي السابق، على قائمة اهتمامات فريقي الرجاء والوداد المغربيين من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا يرتبط علي غزال بأي نادٍ منذ رحيله عن الفريق البرتغالي خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وأكد مصدر، لـ"العين الرياضية"، أن وكيل لاعبين مغربيا عرض على غزال اللعب لناديي القمة الرجاء والوداد.

وأضاف المصدر أن اللاعب المصري رحب باللعب لأي من الفريقين الكبيرين في انتظار استكمال المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

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ويمتلك اللاعب المصري العديد من العروض العربية، بالإضافة إلى عروض من أندية الصين وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.

وارتبط اسم غزال بالانتقال لنادي الزمالك المصري خلال الفترة الماضية، خاصة أنه سينتقل في صفقة انتقال حر.

وكان غزال قد استبعد من قائمة منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتمد الجهاز الفني لـ"الفراعنة" بقيادة حسام البدري على الثلاثي طارق حامد ومحمد النني وعمرو السولية في خط الوسط.

ونشأ غزال بين صفوف فريق السكة الحديد المصري، ومنه انتقل إلى وادي دجلة واستمر معه بين عامي 2007 و2012، قبل انتقاله إلى القارة الأوروبية وخوض تجربة احتراف أولى بين صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وخاض غزال تجارب أخرى بين صفوف كل من جويتشو هينجفينج الصيني وفانكوفر الكندي وأخيرا فرينسي.