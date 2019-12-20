الرئيس الصيني: لن نسمح لقوى أجنبية بالتدخل في هونج كونج ومكاو

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة، إن بلده لن يسمح أبدا بتدخل قوى أجنبية في شؤون منطقتي هونج كونج ومكاو، وذلك خلال أداء حكومة جديدة في مكاو اليمين الدستورية.

جاء ذلك خلال تصريحاته على هامش احتفال بمناسبة الذكرى العشرين لعودة مكاو للحكم الصيني، دون تحديد مقصده بالقوى الأجنبية غير أن هونج كونج تشهد احتحاجات مناهضة لحكومته.

وأشاد الرئيس الصيني بالمنطقة التي كانت مستعمرة برتغالية لوطنيتها وولائها لكنه لم يشر مباشرة إلى احتجاجات مستمرة منذ ستة أشهر في هونج كونج.

وقال شي: "يتعين أن أشدد على أن التعامل مع شؤون منطقتي هونج كونج ومكاو الإداريتين هو شأن صيني داخلي تماما منذ عودتهما للوطن الأم وليس له شأن بالقوى الأجنبية".

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وأضاف: "لن نسمح لأي قوى خارجية بالتدخل".

وعادت مكاو إلى الحكم الصيني في 20 ديسمبر/كانون الأول 1999 وفقا لصيغة "بلد واحد ونظامان" التي تهدف لتوفير درجة عالية من الحكم الذاتي والتي يجري حكم هونج كونج بموجبها.

وفي حين عبر المحتجون في هونج كونج عن غضبهم بسبب ما يرون أنه تراجع لحرياتهم على يد بكين فإن مكاو لم تشهد تمردا يذكر.

وأشاد شي بتطبيق مكاو تشريعا للأمن القومي بخلاف هونج كونج التي لم تفعل ذلك حتى الآن بسبب معارضة واسعة النطاق.

وأضاف أن سكان مكاو يتمتعون "بحريات وحقوق تستند إلى القانون" في أحد أكثر مدن العالم أمنا حيث يعبر السكان عن وجهات نظر مختلفة "على نحو عقلاني".