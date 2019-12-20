"أصغر بيت في العالم".. بحجم شعرة ويتسع لتفاصيل لا متناهية

البيت صُمم على شكل كعك الزنجبيل الذي يعد في فترة عيد الميلاد

حطّم منزل منمنم عرضته جامعة كندية الأرقام القياسية، إذ بلغ طوله 10 ميكرومترات، ليصبح "أصغر بيت في العالم".

وأوضح الباحث المسؤول عن المشروع، ترافيس كازاغراندي، أن هذا البيت صُمم على شكل كعك الزنجبيل الذي يعد في فترة عيد الميلاد، وصُنع من السيليكون بواسطة شعاع أيوني تحت مجهر إلكتروني.

وتظهر صور رائعة نشرها المركز الكندي للإجهارية الإلكترونية بيتاً فيه تفاصيل لا متناهية لا سيما قرميد الموقدة وإطارات النوافذ وممسحة أرجل على شكل العلم الكندي.

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وبلغ طول البيت 10 ميكرومترات (الميكرومتر الواحد جزء من مليون من المتر) وعرضه 6 ميكرومترات، وهو أصغر من بيت منمنم مشابه أنجز العام الماضي في مختبر "فيمتو-سانت" الفرنسي في بوزانسون، حسبما قالت الجامعة الكندية التي أكدت أنها لم تكن تسعى إلى تحطيم أي رقم قياسي.

ووُضع المنزل على رأس رجل ثلج، وصور إلى جانب شعرة من رأس إنسان تشبه كثيراً جذع شجرة تحت المجهر.

وأوضح ترافيس كازاغراندي أن الهدف من ذلك إظهار قدرات مركز الأبحاث على تحفيز الفضول العلمي لدى الرأي العام.

والمركز مجهز بـ6 مجاهر إلكترونية وتجهيزات أخرى مستخدمة بشكل أساسي لأغراض البحث.