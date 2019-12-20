سولسكاير يفضل مانشستر سيتي على ليفربول

فضل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غريمه التقليدي مانشستر سيتي على نظيره ليفربول، بعدما اعتبر أنه الأفضل في إنجلترا.

يأتي ذلك على الرغم من تصدر ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، بدون أي هزيمة، وبفارق 10 نقاط عن وصيفه ليستر سيتي.

وأوقعت قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، قطبي مانشستر في مواجهة صعبة بنصف النهائي، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب.

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وقال سولسكاير في تصريحات صحفية: "بالطبع نحن نحترم مانشستر سيتي، وكما قلت بعد آخر ديربي بيننا مانشستر سيتي هو الأفضل في إنجلترا".

ونجح المان يو في مباغتة سيتي بالفوز عليه 2-1، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب الاتحاد، مطلع الشهر الحالي.

وواصل سولسكاير حديثه: "أظهرنا قدرتنا على التسبب في المشاكل لهم، أعتقد أننا سنرى مواجهتين في غاية الروعة بنصف النهائي".

وحذر المدرب النرويجي من مواجهة لاعبي بيب جوارديولا بقوله: "بإمكانهم أن يخرجوك من اللقاء، لذلك يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهتهم".

ويلتقي سيتي مع اليونايتد في أولد ترافورد ثم ملعب الاتحاد، أحد يومي 7 و8 يناير/كانون الثاني ذهاباً، وأحد يومي 28 و29 من الشهر نفسه إياباً.