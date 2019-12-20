خارجية روسيا: عزل ترامب شأن أميركي داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن عزل الرئيس دونالد ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا يؤثر على العلاقات مع روسيا، بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وأكد انه "لا علاقة لنا بهذا، ولا نقيمها بأي حال من الأحوال، وما يحدث فيما يتعلق بإجراء المساءلة من وجهة نظرنا ليس له علاقة بالعمل على جدول أعمالنا، بما في ذلك الحد من التسلح".
ويواجه ترامب، رسميا، إجراءات العزل بعد الإحالة إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، مع الأخذ بالاعتبار أن الأغلبية الجمهورية في المجلس لا تنوي عزل ترامب.
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